Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022? Engelli parası kaç TL arttı? Engelli aylığı alma şartları ve sorgulama ekranı!

2022 yılında zamlı maaşlar tek tek belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Engelli maaşlarına da bir süredir zam bekleniyordu. Engelli maaş zammı da duyuruldu. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu 2022? Engelli parası kaç TL arttı? İşte Engelli maaşı alma şartları ve sorgulama ekranı!
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022?
Asgari ücrete 50.54 oranında zam yapıldı. Böylelikle 2022 yılında net 4.253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte AGİ, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi de yükseldi.
ENGELLİ AYLIĞI 2022'DE NE KADAR VERİLECEK?
2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraydı. 2022'de ise 1.558 lira olacak.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.
Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar "engelli",Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.