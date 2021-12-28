Dar gelirliye doğalgaz desteği

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteği, kömürün yanı sıra doğalgaz için de verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yakacak yardımlarının süreceğini belirterek, "Bu yıl 1.8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz" dedi. Doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını anlatan Yanık, Enerji Bakanlığı bakanlıkları arasında çalışma yapıldığını, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.