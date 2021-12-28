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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 16:52
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    • 28.12.2021 16:52
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    2022 zamlı emekli promosyon ücretleri! Yeni yılda emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat, Halkbank, QNB, TEB...

    Yeni yıla sayılı günler kala emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasıyla milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bu gelişmelerle birlikte emekli promosyon ödemelerine yapılacak zam da araştırılan konular arasında yer aldı. Kamu ve özel bankalar tarafından verilen promosyonlar her yıl emekli maaşını alan vatandaşlara tahsis ediliyor. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar da promosyondan faydalanacak. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte 2022 bankaların promosyon ücretleri!

    takvim.com.tr
    2022 zamlı emekli promosyon ücretleri! Yeni yılda emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    Milyonlarca kişi Ocak'ta maaşlara yapılacak zammı merak ediyor. 2022'de 2 zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler için ek iyileştirme gündeme geldi. Aynı zamanda 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte 2022 bankaların promosyon ücretleri!

    BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

    Bankalardan yapılan açıklamaya göre maaşını 31 Aralık yani 2022 yılına girmeden taşıyanlara kampanya çerçevesinde 2.500 TL'ye varan promosyon imkanı sunulacak. İşte o bankalar...

    AKBANK

    Akbank'tan yapılan açıklamada, ''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.

    Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL
    Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100
    Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500



        İŞBANKASI

        T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halindeİş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
        1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
        2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL



        HALKBANK

        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

        DENİZBANK

        Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
        Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
        Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
        2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL

        VAKIFBANK

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'dan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL

            TEB

            SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB'den alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL

            sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL

            QNB FİNANSBANK

            SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca QNB Finansbak'dan alma sözü verenlere 750 ila 1.000 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

            Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 750 TL,
            Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 875 TL,
            2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi 2022 zamlı emekli promosyon ücretleri! Yeni yılda emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat, Halkbank, QNB, TEB...
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