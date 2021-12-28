2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 engelli evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu?

2022 asgari ücret zammı ile birçok detaylar belli olmaya başladı. Yapılan tarihi zam ile birlikte pek çok ödemede de fiyat artışı olacak. Bunlar arasında evde bakım maaşı da yer alıyor. Peki, 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı şartları ve zamlı miktarı!