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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 16:31
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    • 28.12.2021 16:31
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    2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 engelli evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu?

    Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret tarifesi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Asgari ücretin açıklanmasıyla bazı ödemelerin de miktarı değişti. Bunlardan biri de evde bakım maaşı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı 2021 yılında 1798 TL idi. Peki, 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı şartları ve 2022 zamlı turtarı!

    takvim.com.tr
    2022 evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu?

    2022 asgari ücret zammı ile birçok detaylar belli olmaya başladı. Yapılan tarihi zam ile birlikte pek çok ödemede de fiyat artışı olacak. Bunlar arasında evde bakım maaşı da yer alıyor. Peki, 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı şartları ve zamlı miktarı!

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.

    2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 engelli evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu?
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