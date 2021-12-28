2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 engelli evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu?

2022 asgari ücret zammı ile birçok detaylar belli olmaya başladı. Yapılan tarihi zam ile birlikte pek çok ödemede de fiyat artışı olacak. Bunlar arasında evde bakım maaşı da yer alıyor. Peki, 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı şartları ve zamlı miktarı!
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.