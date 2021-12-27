Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor! 20.000 TL çeken 767,12 TL geri ödeyecek!

Ziraat Bankası emeklileri sevindirecek bir duyuruda bulundu. Banka SSK ve Bağkur emeklileri hedefiyle yaptığı yazılı açıklamada, maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara en uygun finansmanlı kredi vereceğini bildirdi. Söz konusu paket kapsamında 20.000 TL kredi çeken bir emekli aylık 767,12 TL geri ödeme yapacak.
MAAŞINI ZİRAAT'TEN ALAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİLER ZİRAAT'TE!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.
50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler amacıyla 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet seviyesi faiz tahsis ücreti ve vergiler esas alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş amacıyla hesaplanan 1 senelik ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi amacıyla 39,67-TL, konut kredisi amacıyla 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan ya da yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.