Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor! 20.000 TL çeken 767,12 TL geri ödeyecek!

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?

Emekliye faizsiz kredi amacıyla müracaat koşulları bankalar kendi talepleri tarafında belge talep ediyorlar. Her banka kendi koşullarını sunuyor. Ama genel olarak istenilen belgeler ve şartlar alçakta sıralanmıştır. Kredi sicil puanının düşük olmaması gerekiyor. Emekli olan bireyin üstünde meşru takip bulunmaması gerekiyor. İpotek sunmak isteyen vatandaşın evli ise eş onayı gerekiyor. Verilecek kredinin aylık taksit ödemesi bireyin emekli maaşının %70'inden çok olmaması gerekiyor. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi bankayı tercih ediyorlar ise o bankanın resmi internet sitesinden daha çeşitli bilgi edinebilirler.