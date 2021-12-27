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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 13:57
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    • 27.12.2021 13:57
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    Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor! 20.000 TL çeken 767,12 TL geri ödeyecek!

    Peş peşe açıklama geldi. Nakit sorunu çeken emeklilere güzel haber. 20.000 TL çeken emekli 767,12 TL geri ödeyecek! Ziraat Bankası emeklilere 1,55 faiz düzeyi ile kredi veriyor. Krediden emekliler şubeye gitmeden faydalanabiliyorlar. Uygun faiz düzeyi ile verilen krediden sadece emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan çekenler faydalanabilecekler. Hem de emekliye faizsiz kredi hedefiyle başvuru koşulları bankalar kendi istekleri doğrultusunda belge talep ediyorlar. Her banka kendi koşullarını sunuyor. Ama genel olarak istenilen belgeler ve şartlar aşağıda sıralanmıştır.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor! 20.000 TL çeken...

    Ziraat Bankası emeklileri sevindirecek bir duyuruda bulundu. Banka SSK ve Bağkur emeklileri hedefiyle yaptığı yazılı açıklamada, maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara en uygun finansmanlı kredi vereceğini bildirdi. Söz konusu paket kapsamında 20.000 TL kredi çeken bir emekli aylık 767,12 TL geri ödeme yapacak.

    MAAŞINI ZİRAAT'TEN ALAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİLER ZİRAAT'TE!

    Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.

    50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler amacıyla 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

    Yıllık Maliyet seviyesi faiz tahsis ücreti ve vergiler esas alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş amacıyla hesaplanan 1 senelik ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi amacıyla 39,67-TL, konut kredisi amacıyla 108,19.-TL'dir.

    Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan ya da yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Konut Kredisi amacıyla; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunanlar faydalanabilecektir.

        Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.

        EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?

        Emekliye faizsiz kredi amacıyla müracaat koşulları bankalar kendi talepleri tarafında belge talep ediyorlar. Her banka kendi koşullarını sunuyor. Ama genel olarak istenilen belgeler ve şartlar alçakta sıralanmıştır. Kredi sicil puanının düşük olmaması gerekiyor. Emekli olan bireyin üstünde meşru takip bulunmaması gerekiyor. İpotek sunmak isteyen vatandaşın evli ise eş onayı gerekiyor. Verilecek kredinin aylık taksit ödemesi bireyin emekli maaşının %70'inden çok olmaması gerekiyor. Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi bankayı tercih ediyorlar ise o bankanın resmi internet sitesinden daha çeşitli bilgi edinebilirler.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor! 20.000 TL çeken 767,12 TL geri ödeyecek!
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