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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 10:13
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    • 27.12.2021 10:13
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    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 30 gün içerisinde başvuran alıyor! Zam geldi! 3.972 TL'ye yükseldi

    Tüm milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Bu anlamada zam yapıldı ve ödeme miktarı arttırıldı. Başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar alıyor. İŞKUR'a müracaat edilmesi gerekiyor. Ödeme miktarı ve süresi, çalışanın maaşı ve çalışma süresi ile doğru orantılı olarak artıyor. Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında “İşsizlik Maaşı” olarak bilinen İşsizlik Ödeneği veriliyor.

    Zam geldi! 3.972 TL’ye yükseldi! 30 gün içerisinde...

    SGK'lı olarak çalışan milyonları yakından ilgilendiren zam haber geldi. Bu anlamda rakamlar artık netleşmiş durumda. Yeni zammı maaşı almak için ise bizzat başvuru yapılması gerekiyor. 30 gün süresi bulunuyor. Asgari ücrette yapılan rekor zam pek çok kalemde ödemelerin artmasını sağladı. Özellikle çalışanları yakından ilgilendiren artışlar ile ilgili detaylar netleşiyor. Yeni belirlenen asgari ücret muvacehesinde belirtilen bu ödenek 2022 yılında zamlı olarak ödenecektir. Bu nedenle yılbaşından önce hizmet akdi sona erenler bu zamdan faydalanamayacaktır.

    HÂLEN ÖDENMEKTE OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilememektedir.

    2021 YILINDA ÖDENEN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

    Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için yukarıda örnek olarak 10.000 TL maaşla çalışan işçiye 4000 TL yerine ödeneğin tavanı olan 2.840,28 TL işsizlik ödeneği verilecektir.

    YILBAŞINDAN SONRA ÖDENECEK AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

    Görüldüğü üzere 2022 yılında yüksek maaş ile çalışan işsizlik maaşı aylık 4 bin TL'ye yaklaşmıştır.

        EN FAZLA ÖDENEK ALINABİLECEK SÜRELER

        İşsizlik sigortası ile ilgili yararlanma şartları daha fazla sosyal koruma sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların sonucu olarak; 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle "prim ödeyerek sürekli çalışmış" ibaresi "hizmet akdine tabi" şeklinde değiştirilmiş, yapılan düzenleme sonucu işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları arasında yer alan son 120 gün şartında iyileştirme yapılmıştır. Mevcut düzenlemelerle birlikte bir işçinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için;

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

        İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

        İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

        Ödenek alınacak süreler sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik göstermektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik

        ödeneğinden düşülmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,

        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,

        1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalıya 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN HASTALANANLARIN DURUMU

        İşsizlik ödeneği alınan sürede hastalık sebebiyle yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması nedeniyle SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin ödenekleri bu durumların başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir. Bu ödeneğin bittiği tarihi izleyen gün itibarıyla işsizlik ödeneği tekrar başlatılmaktadır.

        İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

        İşverenin inisiyatifi ile iş akdine son verilen işçinin işsiz kaldığı süre boyunca gelir kaybını bir ölçüde karşılayan geçici geçici maddi destek, işsizlik sigortası olarak adlandırılır. Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan söz konusu destek, aynı zamanda işsizlik ödeneği olarak da adlandırılır. 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu" kapsamında içeriği tanımlanıp şartları belirlenen işsizlik maaşı, sigorta kollarından birine bağlı bir şekilde çalışma hayatını sürdürenler için bir nevi güvence niteliği taşır. İşsizlik maaşı, işveren tarafından işten çıkarılan kişilere, belirli süreler dahilinde ödenir. Her yıl çeşitli etkenler gözetilerek düzenlenen işsizlik maaşı tutarı, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği prim tutarına göre belirlenir.

            İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

            Günlük işsizlik ödeneği, SGK kapsamında çalışan işçinin, son 4 ay içerisinde prime esas kazancı gözetilerek hesaplanır. Buna göre yapılan işsizlik maaşı hesapla işleminin sonucunda günlük işsizlik maaşı tutarı, günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.

            İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

            İşsizlik maaşı başvuru işleminin, işveren tarafından hizmet akdinin sonlandırıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. İşsizlik maaşı başvuru süreci bu 30 günlük zaman dilimi içerisinde başlatılmadığı takdirde, söz konusu destekten faydalanmak mümkün değildir. Herhangi bir İŞKUR şubesine giderek şahsen başvuru yapılabileceği gibi başvurunun www.iskur.gov.tr sitesi aracılığıyla elektronik rotamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. İşsizlik sigortasına internet üzerinden başvuru yapabilmek için, İŞKUR sistemine kayıtlı olmak gerekir. İŞKUR'a kayıtlı olup işsizlik maaşı başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirecek olan sigortalılar, işsizlik maaşı başvuru formu örneğini, belirtilen adımları takip ederek doldurarak başvurularını gerçekleştirebilir.

            İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

            Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçi, işsizlik maaşını şahsen İŞKUR'a başvurarak ya da elektronik ortamda başvurarak alabilirler.

            E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR'a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur..

            İŞKUR'a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise;.

            Nüfus kağıdı,.

            İşten ayrılış bildirgesi ve.

            İşsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

            KAYNAK: Türkiye Gazetesi
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            Haberler Ekonomi Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 30 gün içerisinde başvuran alıyor! Zam geldi! 3.972 TL'ye yükseldi
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