Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 30 gün içerisinde başvuran alıyor! Zam geldi! 3.972 TL'ye yükseldi

SGK'lı olarak çalışan milyonları yakından ilgilendiren zam haber geldi. Bu anlamda rakamlar artık netleşmiş durumda. Yeni zammı maaşı almak için ise bizzat başvuru yapılması gerekiyor. 30 gün süresi bulunuyor. Asgari ücrette yapılan rekor zam pek çok kalemde ödemelerin artmasını sağladı. Özellikle çalışanları yakından ilgilendiren artışlar ile ilgili detaylar netleşiyor. Yeni belirlenen asgari ücret muvacehesinde belirtilen bu ödenek 2022 yılında zamlı olarak ödenecektir. Bu nedenle yılbaşından önce hizmet akdi sona erenler bu zamdan faydalanamayacaktır.
HÂLEN ÖDENMEKTE OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilememektedir.
2021 YILINDA ÖDENEN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ
Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için yukarıda örnek olarak 10.000 TL maaşla çalışan işçiye 4000 TL yerine ödeneğin tavanı olan 2.840,28 TL işsizlik ödeneği verilecektir.
YILBAŞINDAN SONRA ÖDENECEK AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ
Görüldüğü üzere 2022 yılında yüksek maaş ile çalışan işsizlik maaşı aylık 4 bin TL'ye yaklaşmıştır.