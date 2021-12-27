IBAN bilgisi kayıtlı olana emekli maaşından önce yatırılacak! Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu!

IBAN bilgisi olanlara emekli maaşından önce yatırılacak! Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.