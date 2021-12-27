Fenomenlerin vergisinde yeni dönem

Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor. Youtuber'ların belli bir gelirin altında gelir vergisinden istisna ancak yüzde 15 stopaja tabi olmasına yönelik yasanın ardından uygulama tebliği yayınladı. Buna göre; 2022 için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için bankada hesap açması gerekiyor. (Hazal ATEŞ)
14 BİN KİŞİ 4 MİLYAR TL KAZANACAK
GELİR İdaresi verilerine göre; geçen yıl 20 bin kişi bu platformlardan gelir elde etti. 2018- 2020'deki çalışmalarda sadece bir platform üzerinden ortalama 14 bin kişinin 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.
150 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK
HERHANGİ bir işte çalışmayan, anne-baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin ödediği GSS primleri yeni yılla birlikte artacak. Bu yıl 107,32 lira olan prim 150,12 lira olacak. 150 lira prim ödeyenler ailece sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Ayrıca GSS priminden muaflık sınırı da yükselecek. Kişi başı geliri bin 668 liradan az çıkanların GSS primini devlet ödeyecek.
TARLADA 2 TL TEZGAHTA 7 TL
AYDIN'DA portakal ve mandalina hasadına devam eden üreticiler aracılardan dert yanarken, tarlada 2 liraya satılan portakalın metropol şehirlerdeki tezgahlarda 7 liradan sunulduğunu söyledi. Üretici Ümit Ertem, fiyatların ürünün kalitesine göre değiştiğini belirterek, "Fiyatlar 70 kuruş ile 2 lira arasında. Metropol şehirlerde 7 liraya kadar çıkıyor. Sıkıntımız, direkt tüketiciye ulaşamamamız" dedi.
14 BİN KİŞİ 4 MİLYAR TL KAZANACAK
GELİR İdaresi verilerine göre; geçen yıl 20 bin kişi bu platformlardan gelir elde etti. 2018- 2020'deki çalışmalarda sadece bir platform üzerinden ortalama 14 bin kişinin 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.
150 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK
HERHANGİ bir işte çalışmayan, anne-baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin ödediği GSS primleri yeni yılla birlikte artacak. Bu yıl 107,32 lira olan prim 150,12 lira olacak. 150 lira prim ödeyenler ailece sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Ayrıca GSS priminden muaflık sınırı da yükselecek. Kişi başı geliri bin 668 liradan az çıkanların GSS primini devlet ödeyecek.
TARLADA 2 TL TEZGAHTA 7 TL
AYDIN'DA portakal ve mandalina hasadına devam eden üreticiler aracılardan dert yanarken, tarlada 2 liraya satılan portakalın metropol şehirlerdeki tezgahlarda 7 liradan sunulduğunu söyledi. Üretici Ümit Ertem, fiyatların ürünün kalitesine göre değiştiğini belirterek, "Fiyatlar 70 kuruş ile 2 lira arasında. Metropol şehirlerde 7 liraya kadar çıkıyor. Sıkıntımız, direkt tüketiciye ulaşamamamız" dedi.