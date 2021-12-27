Bu işleri yapanlar hemen emekli oluyor! SGK resmen açıkladı! 18 yaş öncesi yatırılan sigorta primleri...

Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Kademeli yaşta ilk çalışma önem taşıyor. Emeklilikte aranan prim gün sayısının hesabında 18 yaş öncesi sigorta günleri de öneme alıyor. Sağlık nedeniyle "malulen ve engelli hakkıyla" emekli olunabilir. Yıpranmaya tabi olanlar, engelli çocuğu olan annelerin erken emeklilik şansı var. Peki Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranmayla ek prim emeklilik getiriyor mu?
Çalışanlar arasında adaleti sağlamak ve tehlikeli meslekler bulunduğu amacıyla insanların çalışmak istemedikleri iş gruplarına olan başvuruları çoğaltmak hedefi ile hatırlanacağı üzere SGK oluşturulan meşru planlama ile erken emeklilik hakkı tanımıştı. Vatandaşlar arasında erken emekli eden meslekler adı ile anılan ve SGK tarafından yıpranma payı olarak isimlendirilen 45 meslek grubunda çalışanlar başka çalışanlara oranla daha kısa sürede emekli olacaklar.
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ERKEN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI
1- Yaştan emekli olmanın koşulları neler?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2- 18 yaş öncesi yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte bir etkisi var mı?
Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.
3- Yıpranmayla ek prim emeklilik getiriyor mu?
Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik fabrikaları, yeraltı işleri, askeri görevlerde, emniyet başta olmak üzere 45 iş konulunda yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor.
Bu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.