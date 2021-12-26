Engelli maaşı 2022 ne kadar? 2022 engelli aylığı kaç TL olarak hesaplara yatacak? Engelli maaşı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında engelli maaşına yapılacak olan zam yer alıyor ve 2022 yılında ne kadar artış olacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır.
Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.