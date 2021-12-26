2022 memur zammı ne kadar? 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? İşte kritik tarih…

2022 memur zammı ne kadar? 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı memur ve memur emeklileri için yapılacak 2022 Ocak zammına çevrildi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından bu konu daha da meraklandırdı, peki son gelişmeler neler? Zam oranı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Memur zammı henüz belli olmadı. Memur zammı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: