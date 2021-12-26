2022 memur zammı ne kadar? 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? İşte kritik tarih…

2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur zammı henüz belli olmadı. Memur zammı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"