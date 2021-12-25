Memur, SGK, Bağkur, işçi, esnaf, emekli maaşı ve dul yetim aylıklarına çifte jest! Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Milimetrik hesap yapıldı

Emekli ve memur maaşlarıyla alakalı son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaşlarına büyük zam geliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam seviyesi meydana çıktı. Yeni senede milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal takviyeleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan çok memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon bilgileri yeni senede memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla eş güdümlü yüzde 15.7 seviyesinde zam alacağına işaret eder iken zam trafiği de hızlandı. Zamla eş güdümlü ek ödemeler de artacak. İşte memur ve emekli maaşların yapılacak zam ile alakalı bütün detaylar...
YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki yükselişin memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı öneme alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi. Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusu ile ilgili inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak Ayı enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz amacıyla rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.
EK ÖDEMELER DE ARTIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla eş güdümlü ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı değişik yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da değişiklik gösteriyor.
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EK FARKLA ZAM ALINACAK
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla eş güdümlü zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, çevresel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk temel alınıyor. Bunlar da öneme alındığında maaşlar daha da yükselecek.