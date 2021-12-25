Dolar çakıldı! Otomobil fiyatlarında bomba indirim! 200.000 TL fark oluştu! Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır arabalar...

"MEVCUT KURDAN AYARLAMA YAPILIYOR"

Markalar sahip olunan kur oranına göre ayarlama yapıyor. Kurda bir oynaklık olmazsa fiyatlar bu civarda kalır. Hatta şunu söylemek lazım Ocakta model senesi geçişi olacak. 2022 model vasıtalar satışa sunulmaya başlanacak o modeller zamlı satışa takdim edilir aksesuarları ve yapıları farklı olacaktır. Fiyatların 2-3 ay amacıyla da geri geleceğini ön görü etmiyorum.

Çip krizi ya da arz talep dengesinin bozulması ticarette bulunduğu gibi her vakit pazarlık imkanları azalır. Fiyat artışının çip krizinden bulunduğunu söylemek hatalı olur. Talebin yoğun bulunduğu arzın az bulunduğu hallerde pazarlık sığ bir alanda gerçekleşir. Esasında çip krizi şu anda otomotiv sektörünün hissettiği en çok dar boğazdır. Bunları arkasından istikbal ham madde dar boğazları da ayak seslerini duyuruyor. Halen daha fabrikalar yüzde 60-70 civarında çalıştığından bu fabrikaların kapasitesi 80'e çıkarsa diğer hammadde boğazları döneme girecek.

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