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    • Ekonomi
    • 25.12.2021 13:11
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    • 25.12.2021 13:12
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    Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı! Tek seferlik olarak veriliyor!

    Ekonomik dalgalanma ve enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş sebebi ile kişilerin geçim derdi her geride bıraktığımız gün artarken devletin sosyal yardımları daha da artmış durumda. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuruları alırken aynı vakitte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyelerin sosyal yardımları da sürüyor. Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. İşte kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı detayları

    takvim.com.tr
    Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı!

    Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı için dikkat! Aralık ayı sosyal yardım müracaatları devam ediyor. Devlet yardımları bağlamında müracaat formu ekranı açıldı. Sosyal yardım müracaatları e devlet üzerinden de yapılabilmekte olup müracaat linki sayfamızda yer alıyor. Devletin kira yardımı, okul parası yardımı, barınma yardımı, yakacak yardımı gibi yardımları Aile Bakanlığı üzerinden alabileceğiniz gibi yaşadığınız kentte tespit edilen belediyeler ile adresinizin bağlı bulunduğu Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma derneği vakıfları üzerinden de müracaat yaparak yardım alma şansınızı arttırabilirsiniz.

    GIDA YARDIMI

    Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıdayardımı. Çoğunlukla kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun vakit kullanılabilecek besinlar barındıran gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da derli toplu olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız müracaatta gereksinim duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin sonrasında makul gördüğünüz takdirde siz de tek seferlik ya da derli toplu şekilde verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz.

    KÖMÜR, YAKACAK VE DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI!

    Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. Kış ayları evvel Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü doğrultusundan tespit edilen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden gereksinim sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara ise doğalgaz yardımı yapılıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        PTT ELEKTRİK FATURASI YARDIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

        3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan gereksinim sahibi haneler otomatik olarak yardımdan yararlanmaktadır. PTT üzerinden fatura ödemesi yapılırken tespit edilen yardım tutarı faturadan düşülerek tahsilat yapılmaktadır.

        SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARI'NA BAŞVURU YAPMANIZ GEREKİYOR

        Devlet doğrultusundan yayılan nerdeyse bütün yardım çeşitleri amacıyla ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına müracaatte bulunmanız gerekiyor. Önceki senelerde yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Fakat vakıfların fazlası pandemi sürecinde olduğumuz bağlamında çevrimiçi olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun amacıyla; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, etkileşim bilgi kapasitesi ve yardım talebiniz amacıyla kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Ardından yardım talebinizle alakalı sonuç, belirtmiş olduğunuz etkileşim kanallarından size bildiriliyor.

        E DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU! SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sosyal yardım müracaatları e devlet üzerinden de yapılabilmekte olup müracaat linki sayfamızda yer alıyor. Devletin kira yardımı, okul parası yardımı, barınma yardımı, yakacak yardımı gibi yardımları Aile Bakanlığı üzerinden alabileceğiniz gibi yaşadığınız kentte tespit edilen belediyeler ile adresinizin bağlı bulunduğu Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma derneği vakıfları üzerinden de müracaat yaparak yardım alma şansınızı arttırabilirsiniz.

        https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi
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        Haberler Ekonomi Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı! Tek seferlik olarak veriliyor!
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