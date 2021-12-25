Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı! Tek seferlik olarak veriliyor!

Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı için dikkat! Aralık ayı sosyal yardım müracaatları devam ediyor. Devlet yardımları bağlamında müracaat formu ekranı açıldı. Sosyal yardım müracaatları e devlet üzerinden de yapılabilmekte olup müracaat linki sayfamızda yer alıyor. Devletin kira yardımı, okul parası yardımı, barınma yardımı, yakacak yardımı gibi yardımları Aile Bakanlığı üzerinden alabileceğiniz gibi yaşadığınız kentte tespit edilen belediyeler ile adresinizin bağlı bulunduğu Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma derneği vakıfları üzerinden de müracaat yaparak yardım alma şansınızı arttırabilirsiniz.
GIDA YARDIMI
Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıdayardımı. Çoğunlukla kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun vakit kullanılabilecek besinlar barındıran gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da derli toplu olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız müracaatta gereksinim duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin sonrasında makul gördüğünüz takdirde siz de tek seferlik ya da derli toplu şekilde verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz.
KÖMÜR, YAKACAK VE DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI!
Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. Kış ayları evvel Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü doğrultusundan tespit edilen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden gereksinim sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara ise doğalgaz yardımı yapılıyor.
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