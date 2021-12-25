Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı! Tek seferlik olarak veriliyor!

GIDA YARDIMI

Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıdayardımı. Çoğunlukla kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun vakit kullanılabilecek besinlar barındıran gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da derli toplu olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız müracaatta gereksinim duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin sonrasında makul gördüğünüz takdirde siz de tek seferlik ya da derli toplu şekilde verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz.