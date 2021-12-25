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    • Ekonomi
    • 25.12.2021 17:01
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    • 25.12.2021 17:01
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    Altın yükselir mi, düşer mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü verdiği mesajların hemen sonrasında dolar, euro ve altın fiyatlarında yüzde 40'ın üzerinde bir düşüş görüldü. Düşüşün ardından fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi? İşte merak edilenler...

    Altın yükselir mi, düşer mi?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip edilirken alış satış fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ayrıca altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından milyonlarca kişi yaşanan düşüş hakkında detayları merak ediyor. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi? İşte piyasalarda son gelişmeler...

    ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı. Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,50 artışla 676,90 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 653,80 654,00 676,70 676,90
    Cumhuriyet Ata Lira 4.310,00 4.331,00 4.460,00 4.481,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 596,50 600,50 618,00 622,00
    Lira(Tam) Ziynet 4.212,00 4.232,00 4.358,00 4.378,00
    Yarım Ziynet 2.106,00 2.116,00 2.179,00 2.189,00
    Çeyrek Ziynet 1.053,00 1.058,00 1.090,00 1.095,00

        ALTININ KİLOGRAMI 683 BİN 150 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 683 bin 150 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 653 bin lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 314 milyon 947 bin 713,52 lira, işlem miktarı ise 467,17 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 982 bin 323,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ve Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Altın yükselir mi, düşer mi? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları tekrar yükselecek mi?
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