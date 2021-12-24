Yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun kazançları artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 7.48 çıkan fark, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre yüzde 11.2'ye çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 5'lik Ocak zammı, yüzde 16.2'ye ulaşacak. Bu artışa ilaveten yapılacak ek zam için de trafik hızlandı.

GÖZLER 3 OCAK'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi. Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

DESTEKLER DE YÜKSELİYOR

Kamu çalışanları toplu sözleşmede önemli kazanımlar elde etti:

HEMŞİREYE ilave 300 TL zam.

EMEKLİ tazminatı 2 bin 559 TL.

ŞEF maaşına 179 TL zam.

KORUMA ve güvenlik görevlilerine ilave 143 TL.

YANGINDA ölen itfaiyecinin yakınına 179.347 TL tazminat.

TABİPLERE 215 TL ek zam.

EBE, hemşirelerin özel hizmet tazminatı yüzde 40 arttı.

SAĞLIK çalışanlarına milli bayramda yüzde 25 nöbet zammı.

ACİL çalışanlarının nöbet ücretine yüzde 50 zam.

EĞİTİME hazırlık ödeneği olarak 2022'de bin 325 TL.

ÖĞRETMENE tatil günlerinde de ek ders ücreti.

SENDİKALIYA aylık 88 TL zam.

ORMAN yangınına katılanlara uçuş başına 190 TL.

Hazal ATEŞ