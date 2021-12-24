SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Maaşlardan hariç olarak 1800 TL ödeme yapılacak!

Kampanya döneminde verdiği ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan sahip olunan müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verdiği ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 1.800 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmamak amacıyla TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir ya da Cepteteb Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve Kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz. Nakit promosyondan yararlanabilmek amacıyla müşterilerimiz kendilerine bağlı olan bütün maaşlarını bankamıza taşımaları gerekmektedir.