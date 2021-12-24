SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Maaşlardan hariç olarak 1800 TL ödeme yapılacak!

2021 yılının sonlarına doğru bütün bankalar emekli promosyon fırsatlarını açıkladı. Maaşlarını belirti edilen bankalara taşıyan emeklilere, 1.800 liraya varan promosyon ödemesi veriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya devresi içinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Müşterilerin maaş aktarımı gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak alttaki tabloda belirti edilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri süresince Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.
Kampanya döneminde verdiği ek promosyon, yeni verdiği 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatları bağlamında geçerli olup verdiği ürün ve/ya da taahhütlerinden rastgele birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Talimat sayısının 2'nin altına düşmesi halinde verdiği ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.