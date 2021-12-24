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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 11:54
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    • 24.12.2021 12:04
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Maaşlardan hariç olarak 1800 TL ödeme yapılacak!

    SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklileri ilgilendiren yeni açıklama yapıldı. Emekliler bildiniz gibi Ocak 2022'de alacakları zamlı maaşları beklerken maaş ek ödeme ile ilgili yeni detaylar geldi. Başvuru yapan emekliye bir defaya mahsus para verilecek. TEB, resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon ödemesine dair duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, maaşını TEB’e taşıyan emeklilere 1800 TL’ye varan promosyon verileceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Maaşlardan hariç olarak 1800 TL ödeme yapılacak!

    2021 yılının sonlarına doğru bütün bankalar emekli promosyon fırsatlarını açıkladı. Maaşlarını belirti edilen bankalara taşıyan emeklilere, 1.800 liraya varan promosyon ödemesi veriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?

    1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

    Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    Emekli müşterilerimizin kampanya devresi içinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

    Müşterilerin maaş aktarımı gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak alttaki tabloda belirti edilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

    Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşıTEB'e taşıyarak 36 ay süresince Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri süresince Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

    Kampanya döneminde verdiği ek promosyon, yeni verdiği 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatları bağlamında geçerli olup verdiği ürün ve/ya da taahhütlerinden rastgele birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Talimat sayısının 2'nin altına düşmesi halinde verdiği ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

        Kampanya döneminde verdiği ek promosyon emekli maaşıTEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan sahip olunan müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verdiği ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

        TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 1.800 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmamak amacıyla TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir ya da Cepteteb Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve Kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz. Nakit promosyondan yararlanabilmek amacıyla müşterilerimiz kendilerine bağlı olan bütün maaşlarını bankamıza taşımaları gerekmektedir.
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