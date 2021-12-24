Koronavirüs salgını döneminde internetten market alışverişi daha hızlı popüleşmeye başladı büyük bir önem kazanıyor. Evinizden rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz sanal market uygulamasına bir yenisi daha eklendi. BİM Market uygulaması ile online alışveriş dönemi başladı. Appstore veya Google Play üzerinden indirilebilen "BİM Market" adlı uygulama ile aktüel ürünler kolaylıkla incelenip sipariş verilmesi mümkün olacak.
BİM ONLİNE ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLADI!
BİM Market uygulaması ile online alışveriş dönemi başladı.
BİM, online satışlara ilk aşamada sınırlı sayıda ürün ile başladı. Uygulama üzerinden şimdilik beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapılacak. Ayrıca her Cuma yeni ürünler de satışa ilave edilecek.
BİM MARKET KARGO ÜCRETİ NE KADAR?
BİM Market uygulamasında ücretsiz kargo, taksit imkanı sunulacak.
BİM Market'e önümüzdeki dönemde yeni ürünlerin de eklenmesi hedefleniyor.
BİM MARKET UYGULAMASINDA NELER SATILIYOR?
BİM MARKET HAKKINDA
Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.
1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.