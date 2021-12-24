BİM MARKET KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

BİM Market uygulamasında ücretsiz kargo, taksit imkanı sunulacak.

BİM Market'e önümüzdeki dönemde yeni ürünlerin de eklenmesi hedefleniyor.

BİM MARKET UYGULAMASINDA NELER SATILIYOR?

BİM MARKET HAKKINDA

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.

1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.