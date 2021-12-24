Ardı ardına açıklama yapıldı! SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Bir iş görüşmesine gittim, ücreti ve sosyal hakları çok iyi seviyede. Ancak işverenin 5 yıl boyunca hamile kalmayacaksın taahhüdü var. Oldu da 4. Yılda ben hamile kaldım, bir yaptırım uygulayabilirler mi?
Merhaba, işverenin bu yönde bir taahhüt ya da söz alması kanunen uygun değildir. Bu anayasal bir suç bile sayılabilir. Gönül rahatlığı ile işe başlayabilir, böyle bir taahhüdü yok sayabilirsiniz. Kağıt imzalamanızı istiyorlarsa da imzalayabilirsiniz, onun da kanun hükmünde geçerliliği olmayacaktır.
Halı saha maçında ayağımı kırdım, elimde de bir proje vardı ve aksadı. İşveren beni tazminatsız kovabilir mi?
Merhaba, işveren sizi halı saha maçında sakatlandınız diye tazminatsız kovamaz ancak savunmanızı isteyebilir. Çünkü siz burada iş görme ödevinizi bilinçli olarak aksatmış bulunuyorsunuz. İş kanununa göre de iki defa savunma alınır üçüncü kural ihlalinde tazminatsız çıkış yapılır. Sizin daha önceden savunmanız alınmadıysa ve ihtarname düzenlenmediyse çıkışınızı yapamaz. Tabi tazminatınızı ödemek koşuluyla çıkışınızı her zaman yapabilirler.
Ben aynı işyerinde 5 yıldır aralıksız çalışıyorum. İşveren bana hiç zam yapmadı, görüştüğümde ise asgari ücrete her yıl zam yapılıyor diyor. Ben tazminatımı isteyerek ayrılabilir miyim?
Merhaba, bazı meslek mensuplarının asgari ücret tarifeleri vardır. Mesela mimar, mühendis ve şehir plancılarının odaları tarafından belirlenen en düşük asgari ücret 5750 TL'dir. Siz de bu statüde çalışan biriyseniz bunu öne sürerek tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak böyle bir iş kolunda çalışmıyorsanız zam yapılmadığı gerekçesi ile iş akdinizi haklı nedenle sonlandıramazsınız.
Merhaba, ben kurumdan yetim aylığı alıyordum. Geçtiğimiz ay bana tebligat geldi ve tüm aldığım aylıkların iadesi istendi. Kurum aylığı yanlışlıkla bağlamış. Burada benim bir hatam olmamasına rağmen toplu olarak isteniyor. Ne yapabilirim?
Merhaba, SGK'da buna yersiz ödenen aylıklar deniyor. Ne yazık ki yersiz ödenen aylıkları geri ödememe gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu konuda yargıya taşınan davalarda da mahkeme sebepsiz zenginleşmeye yol açıyor diye kurum lehine karar veriyor. O nedenle paraları iade etmeniz gerekiyor.