24 Aralık Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Haftanın son işlem gününde son dakika altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Sabah saatleriyle birlikte altın fiyatları ne kadar? Sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Haberimizde 24 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları hakkında detaylı bilgiye yer verdik. İşte 24 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları!