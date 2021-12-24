Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.12.2021 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 08:06
    ABONE OL

    24 Aralık Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte altın fiyatları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi sonrasında dolarda sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Dolarda yaşanan bu düşüş altın fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi. TL destek paketinin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları, cumhuriyet altını fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları 2022'de ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 24 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Bugün piyasalarda, Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık canlı fiyat bilgisi...

    takvim.com.tr
    24 Aralık Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

    Haftanın son işlem gününde son dakika altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Sabah saatleriyle birlikte altın fiyatları ne kadar? Sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Haberimizde 24 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları hakkında detaylı bilgiye yer verdik. İşte 24 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları!

    24 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 653,73

    Gram altın satış: 654,08

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.053,00

    Çeyrek altın satış: 1.124,00
        Çok sayıda FETÖ’cünün mal varlığı donduruldu
        Haberler Ekonomi 24 Aralık Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
            SON DAKİKA