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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 15:57
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    • 23.12.2021 15:57
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    İslam Memiş altın yorumları: Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı!

    Altın fiyatlarında bu hafta pazartesi itibariyle yaşanan sert düşüşün ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şok geçirdi. Gram, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş sonrası uzmanların yorumları heyecanla takip ediliyor ve gözler fiyatları gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları zirvedeyken yatırımcıları uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fiyatlarda yaşanan peş peşe düşüşün ardından yeni bir paylaşım yapan İslam Memiş "Sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara kritik ikazda bulundu.

    İslam Memiş’ten altın fiyatları için flaş uyarı!

    İslam Memiş altın yorumları son günlerde merak ediliyordu. Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı verdiği mesajların hemen sonrasında yüzde 40 üzerinde düşüş yaşayan döviz kurları ve altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir sürüyor. Hal böyle olunca uzmanların piyasalarla ilgili yaptığı yorumlar büyük bir önemle takip ediliyor. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı. "Sürprizlere hazır olun" diyen Memiş'in açıklamalarının ardından altın fiyatları merak konusu oldu.

    "ŞİMDİ İZLEYİN..."

    İslam Memiş sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda "Devletin kudretini test etmek isteyenler; Şimdi izleyin neler yapacağını. Sürprizlere hazır olun." ifadelerini kullandı.

    "YÜZDE 50 ALIM YAPARAK..."

    Yatırımcılara da önemli bilgiler veren Memiş şu ifadeleri kullandı:

    Korku ve panikle alım yapanların bugün zarar ettiğini gözlemliyoruz. Şuanda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi.

    Benim kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Bir miktar daha gerileme olabilir.

        "YOKSA AĞLARSINIZ"

        Kural şu daha fazla gerilediği zaman alabilecek kadar elinde TL olacak yükseldiği zaman satacak kadar elinde malın olacak. Yüzde 50 kademeli alım uygulamayanlar finansal okur yazarlığı olmayanlardır.

        Bugün yüzde 50 alım yaparak riskin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Sert düşüşler var bunu yüzde 50 risk dağılımı için kullanın yoksa yine ağlarsınız.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

            Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.
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            Finansal İstikrar Komitesinde TL vurgusu
            Haberler Ekonomi İslam Memiş altın yorumları: Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı!
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