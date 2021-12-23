İslam Memiş altın yorumları: Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı!

Benim kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Bir miktar daha gerileme olabilir.