İslam Memiş altın yorumları: Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı!

İslam Memiş altın yorumları son günlerde merak ediliyordu. Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı verdiği mesajların hemen sonrasında yüzde 40 üzerinde düşüş yaşayan döviz kurları ve altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir sürüyor. Hal böyle olunca uzmanların piyasalarla ilgili yaptığı yorumlar büyük bir önemle takip ediliyor. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı. "Sürprizlere hazır olun" diyen Memiş'in açıklamalarının ardından altın fiyatları merak konusu oldu.
"ŞİMDİ İZLEYİN..."
İslam Memiş sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda "Devletin kudretini test etmek isteyenler; Şimdi izleyin neler yapacağını. Sürprizlere hazır olun." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 50 ALIM YAPARAK..."
Yatırımcılara da önemli bilgiler veren Memiş şu ifadeleri kullandı:
Korku ve panikle alım yapanların bugün zarar ettiğini gözlemliyoruz. Şuanda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi.
Benim kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Bir miktar daha gerileme olabilir.