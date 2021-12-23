Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Fiyatlara yansımayı takip edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin AK Parti grubunda milletvekillerine bilgi verdi. Çıkışta bir gazetecinin kurdaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığını söylemesi üzerine Bakan Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

'GEVŞEME BEKLİYORUZ'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi. Muş, gıda fiyatlarında indirim ile ilgili soru üzerine, "Fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi.