Dolar düştü market fiyatlarına ayar verildi! Süt, yoğurt fiyatları düştü mü? 8 TL'ye indi! A101, BİM, ŞOK güncel süt ve yoğurt fiyatları...

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SONRASI SÜT, YOĞURT FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Bursa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Süt fiyatları 8 Aralık'tan itibaren 4,70 kuruş açıklanmıştı. Bu fiyattan satışlar devam ediyor. Dolar sebebiyle marketlerde süt fiyatları 15-16'ya kadar çıkmıştı. Bu rakamlar fahişti ve piyasa fiyatlarını yansıtmıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik programı açıklamasıyla doların sert düşüşü gerçekleşti.

Ancak marketlerde üretilen sütlere baktığımız zaman hızla yükselen fiyatların sert düşmediğini görüyoruz. Bizde buradaki fiyatların aşağı düşmesini bekliyoruz.

Bugün fiyatlara baktığınız zaman 15 liraları görüyoruz ancak bazı firmalar 8 liraya kadar çekmiş durumda. Ancak hala yüksek fiyattan süt satan firmalar var ve onlarda da fiyatların düşmesini bekliyoruz."