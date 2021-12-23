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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 15:10
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    • 23.12.2021 15:10
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    Dolar düştü market fiyatlarına ayar verildi! Süt, yoğurt fiyatları düştü mü? 8 TL'ye indi! A101, BİM, ŞOK güncel süt ve yoğurt fiyatları...

    Dolar düştü market fiyatlarına ayar geldi! 8 TL'ye kadar indi. Dolar kurundaki sert düşüş vatandaşları market fiyatlarını araştırmaya yöneltti. Bir süredir yüksek fiyatlarla satılan sıvı yağ, süt, yoğurtlarda indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bursa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki Süt, yoğurt fiyatları düştü mü? İşte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros güncel süt ve yoğurt fiyatları...

    takvim.com.tr
    Süt, yoğurt fiyatları düştü mü? 8 TL’ye indi!

    Dolar kurundaki artışı fırsat bilerek market ürünlerine fahiş fiyatlar getirilmişti. Bir çok markette süt, yağ gibi temel ihtiyaç gıdaları 2-3 katı fiyatlarla satılıyordu. Dolardaki sert düşüş vatandaşlarda indirim beklentisi oluşturdu. Bursa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, ''Bazı firmalar 8 liraya kadar çekmiş durumda.'' dedi. Peki Süt, yoğurt fiyatları düştü mü? A101, BİM, ŞOK güncel süt ve yoğurt fiyatları ne kadar? İşte Tuna'nın açıklamaları ve araştırılan soruların yanıtları...

    DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SONRASI SÜT, YOĞURT FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    Bursa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

    "Süt fiyatları 8 Aralık'tan itibaren 4,70 kuruş açıklanmıştı. Bu fiyattan satışlar devam ediyor. Dolar sebebiyle marketlerde süt fiyatları 15-16'ya kadar çıkmıştı. Bu rakamlar fahişti ve piyasa fiyatlarını yansıtmıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik programı açıklamasıyla doların sert düşüşü gerçekleşti.

    Ancak marketlerde üretilen sütlere baktığımız zaman hızla yükselen fiyatların sert düşmediğini görüyoruz. Bizde buradaki fiyatların aşağı düşmesini bekliyoruz.

    Bugün fiyatlara baktığınız zaman 15 liraları görüyoruz ancak bazı firmalar 8 liraya kadar çekmiş durumda. Ancak hala yüksek fiyattan süt satan firmalar var ve onlarda da fiyatların düşmesini bekliyoruz."

    A101, BİM, ŞOK GÜNCEL SÜT FİYATLARI NE KADAR?

    Birşah Süt Yarım Yağlı 1 L 7,25 TL

    Migros Yarım Yağlı Uht Süt 1000 Ml 7,25 TL

    Carrefour Yarım Yağlı Süt 1 lt 7,25 TL

    BİM Yarım Yağlı Dost Süt 1 lt 7,25 TL

    ŞOK Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1 Lt 7,25 TL

        AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

        Zincir marketlerde satılan sıvı yağ fiyatları şöyle;

        BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        Sole 1 lt lt ayçiçek yağı 25,90 TL

        Sole 2 lt lt ayçiçek yağı 49,90 TL

        Sole 5 lt ayçiçek yağı 119,00 TL

        A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        Orkide 1 lt ayçiçek yağı 42,90 TL

        Vera 1 lt ayçiçek yağı 25,50 TL

        Vera 2 lt ayçiçek yağı 48,50 TL

        Vera 5 lt ayçiçek yağı 117,00 TL

        Orkide 5 lt ayçiçek yağı 124,90 TL

        Torku 2 lt ayçiçek yağı 69,95 TL

        Yudum 4,5 lt ayçiçek yağı 133,90 TL

        Yudum 1 lt ayçiçek yağı 49,90 TL

        ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        Evin 5 lt ayçiçek yağı 119,00 TL

        Evin 2 lt ayçiçek yağı 49,90 TL

        Evin 1 lt ayçiçek yağı 25,90 TL

        MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        Migros ayçiçek yağı 1 lt 25,90 TL

        Migros ayçiçek yağı 2 lt 49,90 TL

        Migros ayçiçek yağı 5 lt 119,00 TL

        Komili ayçiçek yağı 2 lt 68,90 TL

        Turna ayçiçek yağı 4 lt 99,90 TL

        Kırlangıç ayçiçek yağı 2 lt 67,90 TL

        Zade ayçiçek yağı 2 lt 49,95 TL

        Orkide ayçiçek yağı 4 lt 89,90 TL

        CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

        Carrefour ayçiçek yağı 2 lt 49,90 TL

        Carrefour ayçiçek yağı 1 lt 25,90 TL

        Yudum ayçiçek yağı 2 lt 68,95 TL

        Biryağ ayçiçek yağı 1 lt 31,95 TL

        Biryağ ayçiçek yağı 2 lt 62,95 TL

        Yudum ayçiçek yağı 1 lt 39,90 TL

        CarrefourSA ayçiçek yağı 5 lt 119,00 TL

        Yudum ayçiçek yağı 3 lt 102,90 TL
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