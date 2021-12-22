Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi.
- Ekonomi
- 22.12.2021 23:36
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- Son Güncelleme:
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- 22.12.2021 23:46
Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.