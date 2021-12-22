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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 23:36
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    • 22.12.2021 23:46
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    Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı

    Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

    Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı

    Tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
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