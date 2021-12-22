Sodexo günlük yemek limiti ne kadar, kaç TL oldu? Sodexo kimlere verilir, nerelerde kullanılır? Sodexo yemek ücreti 2022

SODEXO GÜNLÜK YEMEK BEDELİ NE KADAR?

Günlük yemek bedeli Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, konuya ilişkin, "2022 yılı için belirlenen artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır." açıklamasında bulundu.

36,72 TL OLDU!

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı, Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 için KDV dahil yüzde 36 artışla 36,72 TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Özcan, yemek kartlarının çalışanlar tarafından en temel sosyal haklardan biri olarak görüldüğünü belirtti.