Sodexo günlük yemek limiti ne kadar, kaç TL oldu? Sodexo kimlere verilir, nerelerde kullanılır? Sodexo yemek ücreti 2022

Sodexo yemek çeki, yemek fişi olarak da biliniyor. Şirketler kanunlar çerçevesinde çalışanlara Sodexo ile yemek ücreti verir. 2021 yılında KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı değişti. Sedexo kullananlar 2022 yılında Sodexo yemek ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Sodexo günlük yemek bedeli kaç TL? Sodexo günlük yemek limiti ne kadar oldu? Sodexo kimlere verilir, nerelerde kullanılır?
SODEXO GÜNLÜK YEMEK BEDELİ NE KADAR?
Günlük yemek bedeli Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, konuya ilişkin, "2022 yılı için belirlenen artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır." açıklamasında bulundu.
36,72 TL OLDU!
Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl KDV dahil 27 TL olan günlük yemek bedelinde vergi istisna tutarı, Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 için KDV dahil yüzde 36 artışla 36,72 TL olarak belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Özcan, yemek kartlarının çalışanlar tarafından en temel sosyal haklardan biri olarak görüldüğünü belirtti.
''2 KAT DAHA AVANTAJLI''
Sodexo olarak 2021'in sonlarına doğru yaptıkları analizlere göre kullanıcıların yarısından fazlasının ay ortasında bakiyelerini tükettiklerini gözlemlediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"2022 yılı için belirlenen bu artış, hem çalışanlar hem de işverenler nezdinde olumlu karşılanacaktır. Yemek faydasının elden ya da maaşa ek verilmesine göre yemek kartları, gelir vergisi ve SGK primlerinde belirli muafiyetlere ve gider yönetimi açısından çok ciddi avantajlara sahip. Şirketlere vergi avantajının yanında muhasebesel ve idari olarak büyük kolaylık sağlayan yemek kartları, işverenler için nakde göre neredeyse 2 kat daha avantajlı oluyor."