Çalışma dört gözle bekleniyor! EYT tasarısı yaşa takılanlara adeta ilaç olacak! Primi dolan herkes... EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini korurken gözler gelecek yıl yaşanacak gelişmelere ve masaya gelecek formüllere çevrildi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası çalışmaların 2022 ortaları ya da sonunda başlaması bekleniyor.