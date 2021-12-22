Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt ÖTV oranları! Akaryakıt 2 Nisan 2020 ÖTV tutarı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.