Akaryakıtta ÖTV (Özel Tüketim Vergisi ) bugünden itibaren her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutan kadar artırılacak. Peki, Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt ÖTV oranları! Akaryakıt 2 Nisan 2020 ÖTV tutarı ne kadar? İşte merak edilenler!
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.
Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.