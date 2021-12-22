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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 12:41
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    • 22.12.2021 12:41
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    Anında emekli, maaşına ek ücret alacak! 1 gün içinde hesaplara yatacak! Bir defaya mahsus ödenecek!

    3 senelik taahhüt zamanını dolduran emekli vatandaşlar ikinci promosyonunu almaya hak kazanacak. Kuveyt Türk Banka’sı doğrultusundan oluşturulan açıklamada: 1000 nakit vereceğini duyurdu. Üstelik paralar 3 gün içerisinde hesaplara aktarılacak. Banka, maaşını Kuveyt Türk’e yeni taşıyan müşterilere ilk maaşını aldıktan sonra sahip olunan Kuveyt Türk müşterilerine ise istediği vakit promosyon başvurusunda bulunma talihi veriyor. Emekli promosyonu maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteriyor. Yıl sonuna doğru gelir iken bankaların verilen emekli promosyon tutarları ve emekli promosyon güncellemesi detayları merak konusu.

    takvim.com.tr
    Anında emekli, maaşına ek ücret alacak! 1 gün içinde hesaplara yatacak

    Kuveyt Türk emekli vatandaşlara duyurdu. Promosyon alabilmek isteyen emekli vatandaşlar bankaların promosyonunu takip ediyor. İlk defa emekli promosyonu alacak vatandaşlar 3 senelik taahhüt ile eş güdümlü emekli maaşına ek 1000 TL'ye varan promosyonu Kuveyt Türk Bankası'ndan alacak. Maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteren emeklilik promosyonu yarışı kızışmaya başladı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verdiği promosyon ücretleri…

    Kuveyt Türk Bankası Tarafından Yapılan Promosyon Açıklamasında;

    Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterli.

    Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir. Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    DİĞER BANKALARIN PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI

    ING Bank Promosyon Ödemesi

    ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.

    TEB Promosyon Ödemesi

    TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

        Fibabank Promosyon Ödemesi

        Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

        Garanti BBVA Promosyon Ödemesi

        Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

        Kuveyt Türk Promosyon Ödemesi

        Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.

        QNB Finansbank Promosyon Ödemesi

        QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.
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        Haberler Ekonomi Anında emekli, maaşına ek ücret alacak! 1 gün içinde hesaplara yatacak! Bir defaya mahsus ödenecek!
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