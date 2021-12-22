Anında emekli, maaşına ek ücret alacak! 1 gün içinde hesaplara yatacak! Bir defaya mahsus ödenecek!

Kuveyt Türk emekli vatandaşlara duyurdu. Promosyon alabilmek isteyen emekli vatandaşlar bankaların promosyonunu takip ediyor. İlk defa emekli promosyonu alacak vatandaşlar 3 senelik taahhüt ile eş güdümlü emekli maaşına ek 1000 TL'ye varan promosyonu Kuveyt Türk Bankası'ndan alacak. Maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteren emeklilik promosyonu yarışı kızışmaya başladı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verdiği promosyon ücretleri…
Kuveyt Türk Bankası Tarafından Yapılan Promosyon Açıklamasında;
Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterli.
Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir. Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.
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DİĞER BANKALARIN PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI
ING Bank Promosyon Ödemesi
ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli.
TEB Promosyon Ödemesi
TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.