Dünyada bu yıl 290 gigavatla rekor tazelemesi öngörülen yenilenebilir enerji kurulumlarının 160 gigavatı güneş enerjisinden gelecek. Kalan kapasitenin ise diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanması bekleniyor. Güneş enerjisinde bu yıl devreye girecek toplam kapasitenin geçen yıla göre yüzde 17 artış göstereceği hesaplanıyor. IEA'nın raporuna göre; küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2026'da 2020'deki seviyesine göre yüzde 60 artışla 4 bin 800 gigavata yükselecek. Bu dönemde küresel elektrik kapasitesindeki artışın yüzde 95'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, bu miktarın yarısından fazlası güneş enerjisinde oluşacak.