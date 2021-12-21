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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 09:02
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    • 21.12.2021 09:02
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    Memur ve emekliye çifte zam! Maaşlarda 1000 liralık artış... Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı...

    Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı... Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak çifte zam göründü. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı. Ocak ayında toplu sözleşme zammıyla eş güdümlü alacakları toplam zam da son 1 senede yüzde 26-28 seviyesinde gerçekleşecek. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması amacıyla ise ek yüzde 10 seviyesi zam gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bütün bunların üzerine bir de gündemde olan 3600 ek gösterge zammı eklenecek.

    takvim.com.tr
    Memur ve emekliye çifte zam! Maaşlarda 1000 liralık artış...

    Emekli ve memur milyonlarca birey amacıyla müjde! 2022'de çifte zam geliyor. Maaşlarda 1000 liralık artış olacak. Bütün gözler emekli ve memur zammı amacıyla yapılacak açıklamalara çevrildi. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarında artış yapılacak. Bunun üzerine bir de gündemde olan 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ocak zammıyla alakalı ek protokol amacıyla mutabakata varan memurların yeni zammıyla alakalı birtakım formüller de konuşulmaya başlandı. 2022 memur maaşları amacıyla 3 formül üstünde duruluyor. Emekliler amacıyla ise kademeli artış formülü öne çıkıyor. İşte emekli ve memur maaşlarına dair son dakika gelişmeleri...

    YAKINDA MECLİS'TE

    Dün katıldığı bir televizyon programında konuyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta pazartesiden (bugün) itibaren bu 3600 ek gösterge sorununu de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz.

    Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti, komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni senenin başında gündeme sokacak duruma getireceğiz. Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız değişik kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir tesir yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile alakalı istekleri senelardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi durumuna getirdik ve 2022'de çözüleceğini söyledik. Bizim yönümüzden bu bitirilmiş ve Meclis'e intikal ettirilmiş olacaktır."

    1000 LİRALIK ARTIŞ

    Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Fakat ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun vazife aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor. İkramiyelerdeki artış ise 30 bin lirayı buluyor. 3600 ek göstergesinin 2022 senesinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.

        KİMLERE VERİLECEK?

        3600 ek gösterge kapsamında polis, öğretmen, hemşire, din vazifelileri ile başka idareciler bulunuyor. Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler katagorisi çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar amacıyla de bir ek gösterge rakamı tespit edilmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da.

        Ek göstergenin 2200'den ya da 3000'den 3600'e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de değişik tesirliyor. Sendikalar bundan sonra kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor.

        Öte yandan Faruk Erdem'in haberine göre memurlar daha evvel oluşturulan toplu sözleşme gereğince 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Fakat son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üstünde bir zam daha verilmesini talep etmişti. Bu hususta mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar amacıyla yeni bir zam seviyesi üstünde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üstünde duruluyor.

        MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

        1 - Öncelik ile toplu sözleşme zammının üstünde meydana gelen enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu sene amacıyla ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.Tahminlere göre enflasyon farkı ile sene sonu zam seviyesi yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

        2- Bir başka formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de gene enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

        3 - Son zamanlarda meydana çıkan üçüncü bir formül ise 2022 seneninın temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu halde Ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

        MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

        Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları amacıyla yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor. Bütün bu zamların net rakamları bu çalışmaların tamamlanması ardından meydana çıkacak.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

        Bu emekliler toplu sözleşmeye giremedikleri amacıyla son 6 ayda meydana gelen enflasyon kadar zam alıyorlar. Bu sene sonu enflasyon ön görülerine göre de SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14-15 seviyesinde olacak.

        EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ASGARİ ÜCRETLE UYUMLU BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

        Fakat sasenearı 10 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklileri amacıyla de asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek senelik enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken seyyanen zam da gündeme geldi. Burada seyyanen zam formülüne göre düşük maaşlı olanlardan başlayarak ödeme yapılması. Böylece taban maaşların artması söz hususu olacak.

        Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4.253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir seviyesini belirlenmesi.

        EMEKLİ ZAMMI KADEMELİ Mİ YAPILACAK?

        Burada yüzde 40 seviyesi öne çıkarken yükselişin kademeli olması de düşünülüyor. Yani daha düşük maaş alan emekliye daha yüksek oranda zam yapılması gündeme gelebilir.
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        Emekliye kazandıracak 3 formül
        Haberler Ekonomi Memur ve emekliye çifte zam! Maaşlarda 1000 liralık artış... Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı...
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