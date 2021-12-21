Memur ve emekliye çifte zam! Maaşlarda 1000 liralık artış... Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı...

Emekli ve memur milyonlarca birey amacıyla müjde! 2022'de çifte zam geliyor. Maaşlarda 1000 liralık artış olacak. Bütün gözler emekli ve memur zammı amacıyla yapılacak açıklamalara çevrildi. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarında artış yapılacak. Bunun üzerine bir de gündemde olan 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ocak zammıyla alakalı ek protokol amacıyla mutabakata varan memurların yeni zammıyla alakalı birtakım formüller de konuşulmaya başlandı. 2022 memur maaşları amacıyla 3 formül üstünde duruluyor. Emekliler amacıyla ise kademeli artış formülü öne çıkıyor. İşte emekli ve memur maaşlarına dair son dakika gelişmeleri...
YAKINDA MECLİS'TE
Dün katıldığı bir televizyon programında konuyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta pazartesiden (bugün) itibaren bu 3600 ek gösterge sorununu de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz.
Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti, komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni senenin başında gündeme sokacak duruma getireceğiz. Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız değişik kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir tesir yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile alakalı istekleri senelardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi durumuna getirdik ve 2022'de çözüleceğini söyledik. Bizim yönümüzden bu bitirilmiş ve Meclis'e intikal ettirilmiş olacaktır."
1000 LİRALIK ARTIŞ
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Fakat ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun vazife aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor. İkramiyelerdeki artış ise 30 bin lirayı buluyor. 3600 ek göstergesinin 2022 senesinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.