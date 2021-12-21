Faizler tavan yaptı! 90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

Koronavirüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında farklılık ortaya geldi. Bankalar doğrultusundan kredi faiz oranlarında detaylı devre ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile birlikte yeni değişimler ortaya gelecek. 5.000-7.500 ve 10.000 TL'ye kadar verdiği kredi seçenekleri amacıyla 36 ay vade imkanlarında ödemelerde farklılık ortaya geldi. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir.
10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
7.500 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri