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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 16:32
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    • 21.12.2021 16:32
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    Faizler tavan yaptı! 90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

    Dolar ve altının çakılması sonrasında vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına anında uyuyor! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade! İhtiyaç kredileri diğeri kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla bu zamanlarda bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden bile telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Faizler tavan yaptı! 90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor!

    Koronavirüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında farklılık ortaya geldi. Bankalar doğrultusundan kredi faiz oranlarında detaylı devre ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile birlikte yeni değişimler ortaya gelecek. 5.000-7.500 ve 10.000 TL'ye kadar verdiği kredi seçenekleri amacıyla 36 ay vade imkanlarında ödemelerde farklılık ortaya geldi. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir.

    10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    7.500 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        5.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        21 ARALIK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        Denizbank – 1,94

        Yapı Kredi – 1,99

        ING – 1,78

        TEB – 2,26

        Türkiye İş Bankası -2,05

        QNB Finansbank – 2,20

        Garanti BBVA – 2,29

        Akbank – 2,44

        Anadolubank – 1,99

        Halkbank – 1,63

        HSBC – 2,59

        Vakıfbank – 1,55

        Ziraat Bankası – 1,63

        İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

        Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, sadece reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
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        Haberler Ekonomi Faizler tavan yaptı! 90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!
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