Döviz tevdiat hesabı nedir, açılımı ne demek? Döviz tevdiat hesabı nasıl açılır, destek ne kadar, kaç TL?

Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.