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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 17:13
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    • 20.12.2021 17:13
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    Vergi istisnası nedir, kimlere uygulanacak, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." ifadelerini kullandı. Peki, vergi istisnası nedir, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

    Vergi istisnası nedir, kimlere uygulanacak, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi muafiyetiyle ilgili önemli bir son dakik açıklamasında bulundu. Peki, vergi istisnası nedir, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    VERGİ İSTİSNASI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Vergi istisnası nedir, kimlere uygulanacak, kimleri kapsıyor? İşçi ve memurlar için vergi istinası ne kadar, kaç TL?
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