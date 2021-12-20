Ve sonunda netleşti! SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

Bankalar bu sene verecekleri emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar. İNG Bank ve Kuveyt Türk Bankası'da bu seneki emekli promosyonlarını açıkladı. Nakit gereksinimi olan emeklileri ilgilendiriyor. Emekli maaşını İNG Bank ve Kuveyt Türk aracılığı ile çekme sözü veren emekli vatandaşlara geri ödemesiz promosyon verecek.
Kuveyt Türk Bankası'ndan Yapılan Açıklamada;
Emekli vatandaşların, promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Kuveyt Türk aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.
Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'na yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa Kuveyt Türk Bankası'ndan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterileri ise beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.
Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.
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İNG BANK'tan Yapılan Açıklamada;
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,
2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 sene zamanınca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla rastgele bir ürün şartı bulunmamaktadır.