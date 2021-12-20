Ve sonunda netleşti! SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Maaşa ek 675 TL, 850 TL ve 1000 TL alacaksınız

Bankalar bu sene verecekleri emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar. İNG Bank ve Kuveyt Türk Bankası'da bu seneki emekli promosyonlarını açıkladı. Nakit gereksinimi olan emeklileri ilgilendiriyor. Emekli maaşını İNG Bank ve Kuveyt Türk aracılığı ile çekme sözü veren emekli vatandaşlara geri ödemesiz promosyon verecek.