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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 20:10
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    • 20.12.2021 20:19
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    Son dakika: Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar? İşte hesaplama işlemi

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Kabinenin gündeminde genellikle ekonomik konular yer aldı ve toplantıda önemli kararlar alındı. Başkan Erdoğan memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisiyle ilgili alınan bir kararı da duyurdu. Peki, Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Memur damga ve gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayı...

    Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ülke gündemindeki konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda görüşülen önemli konular arasında memur maaşlarıyla ilgili konular da yer aldı. Peki, memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar? İşte hesaplama işlemi

    MEMUR MAAŞI GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.

    ASGARİ ÜCRETTEN DE KALDIRILMIŞTI

    Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırılmıştı.

    Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurmuştu.

        GELİR VERGİSİ NEDİR?

        Bireylerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek şahsın bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı olmaktadır.

        DAMLA VERGİSİ NEDİR?

        Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar? İşte hesaplama işlemi
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