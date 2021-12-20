Son dakika: Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar? İşte hesaplama işlemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ülke gündemindeki konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda görüşülen önemli konular arasında memur maaşlarıyla ilgili konular da yer aldı. Peki, memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar? İşte hesaplama işlemi
MEMUR MAAŞI GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRETTEN DE KALDIRILMIŞTI
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırılmıştı.
Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurmuştu.