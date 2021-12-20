Son dakika! Dolar bir anda 14'e düştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.
Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi.
Başkan Erdoğan şu açıklamarda bulunmuştu:
- Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
- Fiyat vermekte zorlanan ihracatçımıza MB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.
- Umutlarını kurdaki anormalliklere bağlayanlar, durun daha yeni başlıyoruz.
Her geçen dakika düşüş devam ediyor...