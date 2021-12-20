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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 21:28
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    • 20.12.2021 21:35
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    Son dakika! Dolar bir anda 14'e düştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar 15 lira seviyesinin altına geriledi. Haberin detayları...

    Dolar bir anda 14’e düştü
    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.

    Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi.

    Başkan Erdoğan şu açıklamarda bulunmuştu:

    - Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

    - Fiyat vermekte zorlanan ihracatçımıza MB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

    - Umutlarını kurdaki anormalliklere bağlayanlar, durun daha yeni başlıyoruz.

    Her geçen dakika düşüş devam ediyor...

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    Haberler Ekonomi Son dakika! Dolar bir anda 14'e düştü
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