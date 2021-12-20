Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği! Hesaplar tepetaklak oldu! Otomatik ya da...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni devre başladı. Temmuz ayı itibarı ile 18 yaş altındaki vatandaşlar da BES'e katılabiliyor. Birçok aile çocuklarını ufak yaşlardan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyor. BES'e katılımcılarına devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde asgari ücrete gelen artışla eş güdümlü yeni oranlar meydana çıktı. Asgari ücretin brüt 5004 liraya ulaşmasından ötürü devlet katkısı tavanı 60 bin 48 liraya ulaştı. Hem otomatik BES hem de gönüllü BES yaptıranlar devletten her ay yatırdıkları paranın yüzde 25'ini devlet katkısı olarak aldığından senede toplamda 120 bin lira BES'e yatırdığında 30 bin lira almış olacak. BES'te olanların 2022'de biriktirdiği senelik 60 bin liraya karşı ise devlet 15 bin lira verecek.
2022 senesi amacıyla ise hesaplar değişmiş oldu. BES'deki devlet katkısı, brüt asgari ücret oranında arttı. 2022 senesinde brüt asgari ücret5004 lira oldu. Böylece bir senelik brüt asgari ücret maaşı hesaplandığında 60 bin 48 lira meydana çıkıyor. 2022 senesinde 1 sene süresince BES'e 60 bin 48 lira yatıran birey 15 bin 12 lira devlet katkısını da almış olacak. 15 bin lirayı alabilmek için ise her ay BES'e 5 bin lira para yatırılması gerekiyor.
Kademeli olarak işyerlerinde mecburi kılınan sistemde kalabilmek istemeyenler ayrılabiliyor. Otomatik BES düzenlemesinde sistemden cayanların yeniden sisteme dâhil edilmesi amacıyla beş senelik vakit bulunuyor. Çalışan sayısına göre kademeli olarak otomatik BES uygulayan işyerlerinin 2017'dee sisteme dâhil ettikleri ve cayma hakkını kullanan ya da sistemden çıkan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde yine sisteme dâhil etmesi gerekiyor.
DEVLET KATKISI 15 BİN LİRAYI GEÇİYOR
Asgari ücretin enflasyonun 29.2 puan üstünde yüzde 50.5 gibi yüksek düzeyde yükselmesi BES yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Çalışanların her ay brüt maaşından yüzde 3 kesilerek BES'e aktarılıyor. BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşa 25 lira teşvik veriliyor. Devlet tasarrufları çoğaltmak amacıyla birikim hesabı olarak yaşama geçirdiği BES'de her 100 lira biriktirene 25 lira teşvik veriyor.
Bunun üst sınırı da asgari ücrete bağlı bulunuyor. Bir senede çok brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. Yıllık asgari ücret 60 bin lirayı geçerken devlet katkısı bu tutarlar üstünden yüzde 25 ile sınırlandığı amacıyla bu sene 10 bin 728 lira olan 15 bin lirayı geçek. Sadece gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.