Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği! Hesaplar tepetaklak oldu! Otomatik ya da...

2022 senesi amacıyla ise hesaplar değişmiş oldu. BES'deki devlet katkısı, brüt asgari ücret oranında arttı. 2022 senesinde brüt asgari ücret5004 lira oldu. Böylece bir senelik brüt asgari ücret maaşı hesaplandığında 60 bin 48 lira meydana çıkıyor. 2022 senesinde 1 sene süresince BES'e 60 bin 48 lira yatıran birey 15 bin 12 lira devlet katkısını da almış olacak. 15 bin lirayı alabilmek için ise her ay BES'e 5 bin lira para yatırılması gerekiyor.

Kademeli olarak işyerlerinde mecburi kılınan sistemde kalabilmek istemeyenler ayrılabiliyor. Otomatik BES düzenlemesinde sistemden cayanların yeniden sisteme dâhil edilmesi amacıyla beş senelik vakit bulunuyor. Çalışan sayısına göre kademeli olarak otomatik BES uygulayan işyerlerinin 2017'dee sisteme dâhil ettikleri ve cayma hakkını kullanan ya da sistemden çıkan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde yine sisteme dâhil etmesi gerekiyor.