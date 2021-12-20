Gelir ve damga vergisi nedir? Memur maaşı gelir ve damga vergisi hesaplama! 2021 Memur gelir vergisi dilimleri ve yüzdeleri!

ASGARİ ÜCRETTEN DE KALDIRILMIŞTI

Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırılmıştı.

Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurmuştu.