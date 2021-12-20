Bireysel emeklilik devlet katkısı oranı değişti! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar oldu?

Bireysel emeklilik devlet katkısı değişti! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni devlet katkısı oranı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden bahsetti ve verilen devlet katkısı oranında değişiklik yapıldığını duyurdu. İşte BES yeni devlet katkısı oranı...
BİREYSEL EMEKLİLİK DEVLET KATKISI NE KADAR OLDU?
Daha önce %25 olan BES devlet katkısı %30'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Her ay bütçenizden bir miktar parayı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarmaya başladınız ve emeklilik için gün sayıyorsunuz. Peki, ne zaman emekli olacağınız ya da ödemeleri nasıl alacağınızı biliyor musunuz?
Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.
Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dahilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.