BES’te otomatik yenileme başlıyor (Ekonomi haberleri)

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik yenileme Ocak'ta başlıyor. İşyerlerinde kademeli olarak hayata geçirilen Otomatik BES'te, sistemden cayanların yeniden sisteme dahil edilmesi için 5 yıllık süre bulunuyor. İşyerlerinin 2017'de sisteme dahil ettikleri ve cayma hakkını kullanan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde tekrar sisteme dahil etmesi gerekiyor. Ayrıca 250-999 arası işçi çalıştıran işyerlerinin de 1 Nisan 2022'de, 5 yıl önce sisteme kattıkları ancak sistemden çıkmış işçilerini tekrar sisteme dahil etmesi zorunluluğu bulunuyor. Gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği yıllık 60 bin liraya karşı, devlet de 15 bin lira devlet katkısı verecek. Hazal ATEŞ

HAMSİNİN 6 KAT ARTTI FIYATI

Karadeniz'de sezon başında bolca avlanan ve kilosu 10 liradan satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kuzeye yöneldi. Hamsi avcılığı dibe vururken, kilosu da son yılların en yüksek fiyatı olan 60 liraya kadar çıktı. Balıkçı Ahmet Çoğalmış "Hamsiyi bitirdik. İstavrit bol, fiyatı da 10-15 lira" diye konuştu.

İNGİLİZ AKINI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Tacettin Özden, 2022'den beklentilerinin çok yüksek olduğunu, İngiltere pazarı başta olmak üzere birçok ülkeden rezervasyon aldıklarını söyledi. İngilizler'in rezervasyona erken başladığını vurgulayan Özden, "İngilizler'den oldukça iyi rezervasyon geliyor. Almanya, Hollanda, Belçika gibi pazarlardan da rezervasyonlar var. Balkan ülkelerinden de yoğun talep geliyor" dedi. Türkiye'ye hemen her yerden insanın gelmeye başladığının altını çizen Özden, şunları kaydetti: "Dünyanın her yerinden artık Türkiye'ye bir talep var. Biz ülkemizi açtığımızda İspanya ve benzeri ülkeler açmamışken oralara her zaman giden fakat Türkiye'ye gelmeyen birçok insan Türkiye'ye geldi ve gördü. Onları kazandık."

HAVALİMANI YOLCUSU YÜZDE 49 ARTTI

İstanbul'daki havalimanlarından yılın 11 ayında seyahat eden yolcu sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 49 artış kaydetti. Kentteki havalimanlarından iç hatlarda 24 milyon 621 bin 677, dış hatlarda ise 31 milyon 398 bin 778 olmak üzere toplam 56 milyon 20 bin 455 yolcu hizmet aldı.

TOGG'U TURKİSH CARGO TAŞIYACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'u fuara Turkish Cargo taşıyacak. Bu küresel marka yolculuğuna, 'sanal konvoy' ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.