Başka Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İşte yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurup, istikrarı sağlamak amacıyla yeni finansal araçların oluşturulacağını duyurdu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler...

TL MEVDUATINA KUR FARKI: "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."



İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK: "Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek."



BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A ÇIKARILIYOR: "Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."



İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ: "Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz."



KDV'DE YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR: "Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz."



TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNDİRİLİYOR: "Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."



KAMU BORÇLANMA SENEDİ ÇIKARILIYOR: "KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir."



YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR: "Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir."



KAMU BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE YÖNLENDİRİLECEK: "Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir."