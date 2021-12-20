3600 ek gösterge için son viraj!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlara enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur" dedi.

'AGİ DEVAM EDECEK'

Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirten Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bir çeşit vergi iadesidir. Bu yıl için 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirilebilir."