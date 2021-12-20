20 Aralık 2021 evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller 20 Aralık Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeme yapılan, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere verilen evde bakım maaşından ülke genelinde binlerce kişi faydalanıyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
20 ARALIK 2021 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır