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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 09:08
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    • 20.12.2021 09:08
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    20 Aralık 2021 evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...

    20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Peki, 20 Aralık evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...

    20 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

    Evde bakım maaşı yatan iller 20 Aralık Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeme yapılan, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere verilen evde bakım maaşından ülke genelinde binlerce kişi faydalanıyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

    Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

    20 ARALIK 2021 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

    1- Edirne
    2- Tokat
    3- Çanakkale
    4- Ordu
    5- Diyarbakır


        6- Antalya
        7- Karabük
        8- Osmaniye
        9- İstanbul
        10- Zonguldak


        11- Uşak
        12- Kocaeli
        13- Balıkesir
        14- Konya
        15- Samsun
        16- Niğde
        17- Bilecik
        18- Afyonkarahisar
        19- Kahramanmaraş


        20- Manisa
        21- Sakarya
        22- Malatya
        23- Çorum
        24- Bursa
        25- Gaziantep
        26- Giresun
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            Haberler Ekonomi 20 Aralık 2021 evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...
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