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    Otobüs biletleri uçak bileti fiyatına yaklaştı! Uçmak daha ucuz hale geldi: İşte güncel bilet fiyatları

    Şehirlerarası otobüs firmaları bilet fiyatlarını katlayınca uçakla yarışır hale geldi. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı. Son dönemde iç hatlardaki birçok uçak bilet fiyatı otobüsle neredeyse aynı oldu. Uçmak daha ucuz hale geldi.

    Otobüs uçağı yakaladı

    Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti.

    Geçtiğimiz Mart'ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Örneğin, İzmir- Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL'den başlıyor.

    Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

        Vatandaşlar sürekli artırılan fiyatlara tepki gösterirken, "Tamam maliyetleri artıyor olabilir ama yüzde 50 kapasitelerinin kaldırılmasından sonra yükselen fiyatları da geri almadılar. Her gün fiyat değiştiriyorlar" dediler. Otobüs firması yetkilileri ise akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünden zam yaptıklarını belirtiyor.
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        Haberler Ekonomi Otobüs biletleri uçak bileti fiyatına yaklaştı! Uçmak daha ucuz hale geldi: İşte güncel bilet fiyatları
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