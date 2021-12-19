Otobüs biletleri uçak bileti fiyatına yaklaştı! Uçmak daha ucuz hale geldi: İşte güncel bilet fiyatları

Geçtiğimiz Mart'ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Örneğin, İzmir- Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL'den başlıyor.