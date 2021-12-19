Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı da değişti! İşsizlik maaşı 3.972 TL

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı da değişti. İşsizlere 10 aya varan süreyle verilen maaşlar da artacak. Damga vergisi sonrası en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira 13 kuruştan bin 986 lira 40 kuruşa (4 aylık brüt ücret ortalaması 5.004 lira olanlar), en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 840 lira 27 kuruştan 3 bin 972 lira 81 kuruşa ulaşacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmak gerekiyor. Ayrıca son 3 yılda 6/00 gün primin olması ve son 4 ayda da iş akdinin devam etmesi gerekiyor.