2022 memur maaş zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı memur ve emekli Ocak zammı ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından memur ve emekliler için 2022 yılı ilk zam oranının ne kadar yapılacağı merak konusu. Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Dolayısıyla emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı tarihte açıklanacak.