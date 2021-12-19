2022 memur maaş zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı memur ve emekli Ocak zammı ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından memur ve emekliler için 2022 yılı ilk zam oranının ne kadar yapılacağı merak konusu. Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Dolayısıyla emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı tarihte açıklanacak.
FARUK ERDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere ek zam umudunu doğduğunu açıkladı. Erdem, "Emekliye Yeni Maaş" başlıkla yazısında şu ifadelere yer verdi:
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarında artış değişecek.
Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.