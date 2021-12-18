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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 12:16
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    • 18.12.2021 12:16
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    Resmen açıklandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ücret bayram ettirdi!

    Milyonlarca çalışanın yüzü oldukça güldü. Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda gelirin asgari ücrete kadar olan alanı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi üstünlüğü sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı amacıyla de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği amacıyla evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan alanı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan amacıyla gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.

    takvim.com.tr
    Resmen açıklandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ücret bayram ettirdi!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ücret bayram ettirdi! Her çalışanın hesabına 323 lira katkı sağlanıyor. Milyonların yüzünü güldüren yüzde 50.54'lik asgari ücret 2022 zammı ile 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları da vergi dışı bırakıldı. Gelir vergisi kesintisi olmayacağı amacıyla de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) programı önümüzdeki yıldan itibaren sona erecek. Gelir ve damga vergisinden vazgeçilmesi her çalışana 323 lira vergi üstünlüğü sağlayacak.

    Bunun üstündeki tutar amacıyla vergi iadesi olup olmayacağı hususunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor. Buradaki iadenin asgari ücret üstündeki matrahtan hesaplanması da alternatifler arasında. Düzenleme kurumsal bir fark olmadan ücretli bütün kesimleri etkileyecek.

    Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla senelik yüzde 15 gelir vergisi 60 bin 48 lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın 120 bin liralık gelirinin 60 bin 48 lirası vergiden istisna tutulacak.

    Asgari ücret üstündeki kısım amacıyla ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin uygar hali ve çocuk sayısına göre değişecek.

    323 LİRA İLAVE KATKI

    AGİ 2008'den bu yana uygulanıyor. Asgari ücretten kesilen vergilerin bir seksiyonü bu uygulamayla çalışana iade ediliyor. Bekâr çalışanlara kesilen verginin yüzde 50'si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara da yüzde 100'ü iade ediliyor

    Yeni planlama ile 727 lira tutarındaki gelir ve damga vergisinden vazgeçilirken işçinin eline geride bıraktığımız net ücret 4 bin 253 lira olacak. Bu vergilerin kalkmasıyla AGİ de otomatik olarak yeni seneden itibaren sona erecek.

        BES'TE YILLIK KATKI 30 BİN LİRA

        Yeni senede BES yatırımcıları gönüllü BES'te 60 bin 48 lira ve otomatikte de aynı oran kadar birikim yaparsa toplam 120 bin 96 liralık tasarruf karşılığında senede 30 bin 24 lira devlet teşviki alabilecek.

        Oysa geride bıraktığımız sene her iki sistemde tavandan birikim yapan vatandaşa devlet ayda 1.788 lira ve sene süresince da 21 bin 456 lira devlet katkısı veriyordu. BES yatırımcıları bu sene tam 8 bin 568 lira daha çok devlet katkısı alacak.

        BRÜT MAAŞ ALANLARIN DURUMU

        Ücretini brüt olarak anlaşanlar vergi ve primini ödedikten sonra kalan oranı alıyor. Eylül ayından sonra vergi dilimi değiştiğinde ücretlerde düşüş ortaya geliyordu.

        Bu düşüş geçim indirimi ile dengeleniyordu. Brüt ücretten çalışanlar gelirleri üstünden vergi ödemeyeceği amacıyla üstünlük elde ediyor. Asgari ücretin üstünde gelirleri varsa 5.004 liralık kısımdan veri ödenmeyip kalan kısım amacıyla vergi ödeyecek.

        BORDROLU HERKES YARARLANACAK

        Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından bordro ile çalışan bütün kesimler yararlanacak. Asgari ücretten daha yüksek alanları da olumlu etkileyecek. Çünkü asgari ücret kadar olan seksiyon vergiden muaf bulunduğu amacıyla, daha yüksek ücret alanların maaşlarında da bu oranda kesinti olmayacak.

        Onlar da dolaylı yoldan kazanacak. Brüt asgari ücretin üstünde geliri olanlarla alakalı tebliğle açıklık getirilmesi bekleniyor. Kalan kısım üstünden vergi iadesinin asgari ücret üstündeki matrahtan hesaplanması da alternatifler arasında.

        MEMURLARI KAPSIYOR MU?

        Mutabakata varılan ek protokol kapsamında kamu görevlilerinde vergi indirimi hususu ilaveten değerlendirilecek. Kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmesini talep eden Ofis Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bu olası değilse senelik yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin lira gelir vergisi matrahının 2022'de en az 60 bin liraya çıkarılmasını, yüzde 27 vergi diliminin ise bütün bordrolu çalışanlar amacıyla kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.
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