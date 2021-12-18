Ödeme için başvuruyu kaçırmayın! Vergi iadesi için 31 Aralık’a dikkat!





ÇİFTÇİYE 2.7 MILYAR TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere dün itibariyle yaklaşık 2.7 milyar liralık ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı. Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticiye 2 milyar 547 milyon 39 bin, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticiye 38 milyon 504 bin, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91.5 milyon, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin lira ödeniyor.