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    Ödeme için başvuruyu kaçırmayın! Vergi iadesi için 31 Aralık’a dikkat!

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için uyarıda bulundu. Vergi iadesi için 31 Aralık tarihine dikkat! İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Vergi iadesi için 31 Aralık’a dikkat!

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için üretici ve yetiştiricilere uyarılarda bulundu. Üretici ve yetiştiricilerin hak kaybına uğramamaları için 31 Aralık tarihini geçirmeden vergi dairelerine başvurmaları gerektiğini söyleyen Çelik, "Başvuru dilekçesinin eksiksiz doldurulması şart. Çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi, posta yoluyla da ilgili vergi dairesine iletebilecek" ifadelerini kullandı. Son 5 yılda çiftçilere 79.3 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını anlatan Çelik, "Hayvancılık desteklemelerinden kesilen yaklaşık 500 milyon lira, bitkisel desteklemelerden kesilen yaklaşık 2.5 milyar lira gelir vergisinin iade edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



    GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEYE DESTEK
    Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) desteğiyle, perakendecilerin gıda israfı ile mücadelesine destek olacak önemli bir kılavuz hazırladı. Kılavuz, gıda perakendecilerinin operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik önerilerin yanı sıra satışa dönüşmeyen gıdaların kurtarılması ve organik atıkların enerji ve komposta dönüşümü için yapılabilecek örnek uygulamaları içeriyor. Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu'nun lansmanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ile Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur'un katılımıyla gerçekleşti. Lansmanda konuşan Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Baydur, "Tarım Bakanlığı ve FAO öncülüğünde, tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik kurulan Gıdanı Koru girişiminin ilk günden bu yana destekçileri arasında yer alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafıyla Mücadele Kılavuzu ile de hem geleceğe hem de ekonomiye katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.



    ÇİFTÇİYE 2.7 MILYAR TL
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere dün itibariyle yaklaşık 2.7 milyar liralık ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı. Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticiye 2 milyar 547 milyon 39 bin, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticiye 38 milyon 504 bin, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91.5 milyon, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin lira ödeniyor.



        KESTANE İHRACATINA EGE İMZASI
        Türkıye'nin kestane ihracatı 11 ayda miktar bazında yüzde 31'lik artışla 6 bin 781 tona çıkarken, elde edilen döviz yüzde 79'luk artışla 23.7 milyon dolara yükseldi. Türk kestanesinin 2020'de ton başına 2 bin 560 dolara ihraç edilirken, 2021'de ihraç fiyatının 3 bin 490 dolara yükseldiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli ihracatçıların 20 milyon dolarla Türkiye'nin kestane ihracatından yüzde 84 pay aldıklarını söyledi.



        ŞİMDİ BORÇLAN AZ ÖDE
        Asgari ücretteki zamla doğum ve askerlik borçlanması da artacak. Bu ay bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla 1 aylık borçlanmaya bin 601 lira 28 kuruş ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanması 38 bin 430 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması 28 bin 823 liraya ulaşacak. Doğum borçlanmasında 10 bin 955, askerlik borçlanmasında 8 bin 216 lira fark oluşacak.



        GÜNLÜK ÜCRET 166,80 TL
        Gelecek yılın asgari ücreti dün Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti 166 lira 80 kuruş oldu. Bu tutar 1 Ocak-31 Aralık2022 arasında geçerli olacak. Kararda asgari ücretin ödenmesinin zorunlu en az ücret olduğu belirtilerek, bunun pazarlık ücreti olmadığı vurgulandı.



            EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engellilere ve ailelerine yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin kişiye evde bakım yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık bin 798 lira ödeme yapıldığını belirtti. Yanık, "Aralık ayına ilişkin 954 milyon lirayı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Aralık'a kadar tamamlanacak" dedi.



            54 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ
            Asgari ücrette yapılan düzenlemeyle asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması, bordro ile çalışan bütün kesimleri kapsayacak. Muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 320 lira olması bekleniyor. Bu rakam ayda yaklaşık 4.5 milyar lira, 2022'de de 54 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor. Bu rakam 2022 gelirlerinin yüzde 3.6'sına karşılık geliyor. 54 milyar TL'lik vergi muafiyeti 2022 milli gelirinin ise binde 7'sine karşılık geliyor.

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