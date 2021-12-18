Ödeme için başvuruyu kaçırmayın! Vergi iadesi için 31 Aralık’a dikkat!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için üretici ve yetiştiricilere uyarılarda bulundu. Üretici ve yetiştiricilerin hak kaybına uğramamaları için 31 Aralık tarihini geçirmeden vergi dairelerine başvurmaları gerektiğini söyleyen Çelik, "Başvuru dilekçesinin eksiksiz doldurulması şart. Çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi, posta yoluyla da ilgili vergi dairesine iletebilecek" ifadelerini kullandı. Son 5 yılda çiftçilere 79.3 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını anlatan Çelik, "Hayvancılık desteklemelerinden kesilen yaklaşık 500 milyon lira, bitkisel desteklemelerden kesilen yaklaşık 2.5 milyar lira gelir vergisinin iade edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEYE DESTEK
Migros, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) desteğiyle, perakendecilerin gıda israfı ile mücadelesine destek olacak önemli bir kılavuz hazırladı. Kılavuz, gıda perakendecilerinin operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik önerilerin yanı sıra satışa dönüşmeyen gıdaların kurtarılması ve organik atıkların enerji ve komposta dönüşümü için yapılabilecek örnek uygulamaları içeriyor. Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu'nun lansmanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ile Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur'un katılımıyla gerçekleşti. Lansmanda konuşan Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Baydur, "Tarım Bakanlığı ve FAO öncülüğünde, tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik kurulan Gıdanı Koru girişiminin ilk günden bu yana destekçileri arasında yer alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafıyla Mücadele Kılavuzu ile de hem geleceğe hem de ekonomiye katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
ÇİFTÇİYE 2.7 MILYAR TL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere dün itibariyle yaklaşık 2.7 milyar liralık ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı. Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticiye 2 milyar 547 milyon 39 bin, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticiye 38 milyon 504 bin, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91.5 milyon, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin lira ödeniyor.