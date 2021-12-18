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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 16:28
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    • 18.12.2021 16:34
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    Borcu olana 50.000 TL dijital kredi kampanyası! Ziraat Bankası'nın en son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları!

    Ziraat Bankası İnternet bankacılığı üzerinden müşterilerine dijital kredi vermektedir. Başvuru şartlarına makul olan herkes bu krediden yararlanabilirler. Kredi alımları işlemiş yıllarda olağan olarak banka şubeleri üstünde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki vaziyet bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içerisinde Ziraat Dijital Kredi ile hemen kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu gidişatın en büyük özelliği ise paranızı alabilmek amacıyla bankaya gitmenize bile lüzum kalmaması.

    takvim.com.tr
    Borcu olana 50.000 TL dijital kredi kampanyası!

    Özellikle anlaşmalı olarak maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz bağlamında Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Nedeni ise giriş yaparak dijital yollardan müracaat yapmak. Yapacağınız müracaat ile gelir düzeyiniz ve başka kredi notu gibi nedenlerden ötürü banka size bir kredi onayı sunuyor. Bu onay limitleri dahilinde de kredinizi hemen alabiliyorsunuz. Bankaların son senelerde en çok istedikleri ürünlerden birisi olan yaşam sigortası poliçesi gene size mail yolu ile gönderiliyor.

    Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te

    Maaşını bu bankadan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden anında müracaatınızı, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Özellikler

    İnternet Şube ve Ziraat Mobilden müracaat yapılabilir,

    50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler bağlamında 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

    Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Yaşam Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    *Yaşam Sigortası ürünleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. doğrultusundan sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

        İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.

        Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

        Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

            Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.

            İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/dijital-kredi

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/internet-bankaciligi/bireysel-internet-subesi

            Ziraat Bankası Dijital Kredi Şartları Nedir?

            Ziraat Bankası İnternet bankacılığı üzerinden müşterilerine dijital kredi vermektedir. Başvuru şartlarına makul olan herkes bu krediden yararlana bilirler. İl ayrımı gözetmeksizin hafta sonu dahi müracaat yapabilme imkanı gerçekleştiren dijital kredinin şartları nedir? diye soruyorsanız çok doğru yerdesiniz. Şayet 50.000 TL kadar acil bir nakit gereksiniminiz varsa yalnızca aşağıda yer verdim 3 şarta sahip olması yeterlidir.

            Yüksek miktarlarda bireysel kredi müracaat gerçekleştirmek isteyenler ise Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi de bahsetmiş olduğum imkanlara müracaat etmesini önerilir. Ama yok! bana 50.000 TL yeter deyip, seçimini Ziraat'ın dijital kredi fırsatlarından yana kullanmak isteyenler varsa şu şartlara makul mümkün yeterlidir.

            Ziraat Bankası Dijital Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

            Ziraat bankası dijital kredi faiz miktarları başka uyguladığı banka müşterilerine göre daha düşüktür. Kredinin geri ödeme vadesi ise aynıdır. Maaşını Ziraat'tan alan çalışan ve emeklilere yapılan kredi faiz seviyesi üzerinden dijital kredi verilir. Çoğunlukla tüm vadeler amacıyla yapılan dijital kredinin faiz seviyesi aynıdır.
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