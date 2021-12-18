Borcu olana 50.000 TL dijital kredi kampanyası! Ziraat Bankası'nın en son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları!

Özellikle anlaşmalı olarak maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz bağlamında Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Nedeni ise giriş yaparak dijital yollardan müracaat yapmak. Yapacağınız müracaat ile gelir düzeyiniz ve başka kredi notu gibi nedenlerden ötürü banka size bir kredi onayı sunuyor. Bu onay limitleri dahilinde de kredinizi hemen alabiliyorsunuz. Bankaların son senelerde en çok istedikleri ürünlerden birisi olan yaşam sigortası poliçesi gene size mail yolu ile gönderiliyor.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını bu bankadan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden anında müracaatınızı, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden müracaat yapılabilir,
50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler bağlamında 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Yaşam Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Yaşam Sigortası ürünleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. doğrultusundan sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.