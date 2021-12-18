Borcu olana 50.000 TL dijital kredi kampanyası! Ziraat Bankası'nın en son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları!

Ziraat Bankası Dijital Kredi Şartları Nedir?

Ziraat Bankası İnternet bankacılığı üzerinden müşterilerine dijital kredi vermektedir. Başvuru şartlarına makul olan herkes bu krediden yararlana bilirler. İl ayrımı gözetmeksizin hafta sonu dahi müracaat yapabilme imkanı gerçekleştiren dijital kredinin şartları nedir? diye soruyorsanız çok doğru yerdesiniz. Şayet 50.000 TL kadar acil bir nakit gereksiniminiz varsa yalnızca aşağıda yer verdim 3 şarta sahip olması yeterlidir.

Yüksek miktarlarda bireysel kredi müracaat gerçekleştirmek isteyenler ise Ziraat Bankası İpotekli İhtiyaç Kredisi de bahsetmiş olduğum imkanlara müracaat etmesini önerilir. Ama yok! bana 50.000 TL yeter deyip, seçimini Ziraat'ın dijital kredi fırsatlarından yana kullanmak isteyenler varsa şu şartlara makul mümkün yeterlidir.

Ziraat Bankası Dijital Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

Ziraat bankası dijital kredi faiz miktarları başka uyguladığı banka müşterilerine göre daha düşüktür. Kredinin geri ödeme vadesi ise aynıdır. Maaşını Ziraat'tan alan çalışan ve emeklilere yapılan kredi faiz seviyesi üzerinden dijital kredi verilir. Çoğunlukla tüm vadeler amacıyla yapılan dijital kredinin faiz seviyesi aynıdır.