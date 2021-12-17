TC kimlik NO ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz! Genelge SGK tarafından yayımlandı! 917 TL ödenecek!

Vefat eden bireyin cenaze işlemleri yukarıda sayılmış olan birinci derece akrabaları doğrultusundan yapılmadıysa yardım işlemi değişik bir yolda ilerler. Cenaze işlemlerinin birinci derece akrabalar haricinde gerçek ya da tüzel şahıslar doğrultusundan yapıldığına dair belgelerin kanıt edilmesi halinde cenaze yardımı ödeneği bu kurum ya da bireylere verilir.
Cenaze Yardımı Nedir?
Cenaze yardımı ya da ölüm ödeneği şeklinde belirti edilen nakdi yardım, 510 sayılı İş Kanunun kapsamında belirti edilen şartlara göre vefat eden vatandaşlar amacıyla yakınlarına ödenen yardımlardır. Bağkurlu bir esnaf, sigortalı bir çalışan ya da devlet kadrosundaki bir memurun çalışırken vefat etmesi durumunda bu yardım veriliyor. 12 ay sigortası yatıp bu vakit sonucunda iş akdi feshedilen çalışan, o sene amacıylade vefat etmişse de bu yardım verilmektedir. Hem de yaşlılık aylığı bağlanan bireylerin de ölüm ödeneği hak ettiği bilinmektedir. Bu ödenek tek defaya mahsus olmak üzere yatırılmaktadır.
Cenaze Yardımı Almanın Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde prim yatırılan çalışanların vefat etmesi halinde ödenen bu yardımın nasıl ve hangi şartlarda verileceği Çalışma Bakanlığınca tespit edilmiştir. Ölüm ödeneği olarak da bilinen cenaze yardımını almak için gerekli şartlar;
İş Kazası sonucunda vefat etmek
Meslek hastalığına yakalanma nedeniyle vefat etmek
Malullük aylığı alıyorken vefat etmek
Yaşlılık maaşı alıyorken vefat etmek
Süreli iş göremezlik ödeneği alırken vefat etmek
Yukarıdaki şartlarda en az 12 ay maaş veya prim ödemesi yapılmışken vefat etmek (vefat eden kişi bu şartları taşıyorsa vefat ettiği zaman sigortalı olması koşulu aranmamaktadır)